 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Ayrıca, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
07.01.2024 - 12:01,
Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Armutlu, Mudanya, Eminönü, Bursa, Ulaşım, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika


11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Son Dakika
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39 Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28 Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 12:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement