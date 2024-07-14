Buğdayın atası 'siyez'de hasat dönemi başladı - Son Dakika
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Buğdayın atası 'siyez'de hasat dönemi başladı

Kastamonu'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı. İhsangazi ilçesinde ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada talep görüyor. Siyez, ilaçsız ve gübresiz büyüyebilen tek tahıl ürünüdür ve biçerdöverlerle hasat edilmektedir. Siyez üreten çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

14.07.2024 18:54
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Buğdayın atası 'siyez'de hasat dönemi başladı- Kastamonu'da 10 bin yıl öncesine dayanan Hitit buğdayı siyezin hasadına başlandı

KASTAMONU - Kastamonu'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görmeye devam ediyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur, geri kalan bölümü de un ve yem olarak değerlendiriliyor. Siyez, iç pazarın yanı sıra, son dönemde yurt dışında da yoğun rağbet görüyor. İlaçsız, gübresiz büyüyebilen tek tahıl ürünü olan ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan siyez, biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. İhsangazi ilçesinde siyez üreten çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ettiler.

"Şu an güzel bir sezon geçiyor"

İlçede siyez yetiştiriciliği yapan Sabahattin Ciğerci, "Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez buğdayının hasadına başladık. İnşallah verimli bir yıl olur. Şu an güzel bir sezon geçiyor" dedi.

"Değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye'nin her yerine göndereceğiz"

Yasin Ciğerci, "Siyez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Hasat sürecinde yağmur ve kar sularının tarlaları beslemiş olması çok önemli. Yetişme sürecinde siyezimiz kendisini kar suyu ile çok güzel bir şekilde besledi. Biz de ara ara gözlemleyerek yetişme sürecini takip ettik. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Bundan sonra yer değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İhsangazi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buğdayın atası 'siyez'de hasat dönemi başladı - Son Dakika

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