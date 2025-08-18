Bugün Önemli Etkinlikler - Son Dakika
Bugün Önemli Etkinlikler

18.08.2025 00:15
Bugün, CHP mitingi, bakanlık toplantıları ve uluslararası görüşmeler öne çıkıyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ankara/10.30/Aydın/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi'ne, Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı'na, TÜGVA Şanlıurfa Yaz Okulları Finali'ne katılacak.

(Ankara/09.30/11.00/Şanlıurfa/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı ile Devlet Su İşleri Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30-15.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yedpa Ticaret Merkezi'ni ve İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaret edecek, Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği 11. Laleli Tekstil Giyim Alışveriş Festivali açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.00-14.00-20.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderleri ile bir araya gelecek.

(Washington)

2-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliğiyle ilgili basın toplantısına katıldıktan sonra KKTC'de cimnastik salonu açılışı yapıp, milli sporcularla buluşacak. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek

(İstanbul/11.00/Lefkoşa/16.30/18.00/18.45)

2- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Kasımpaşa- Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçıyla sona erecek.

(Diyarbakır/21.30)

4- Türkiye Yelken Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

***

Kaynak: AA

