Bukele, İşkence İddialarını Reddetti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD yönetimi tarafından yanlışlıkla sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) süresince fiziksel ve psikolojik işkence gördüğü iddialarını reddetti.

Bukele, X hesabından, Garcia'nın El Salvador'dayken tutulduğu yerdeki anlarına ve kaldığı hücreye ait görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

Videoda, Garcia'nın yemek yediği, spor yaptığı, balık çiftliğinde çalıştığı, sağlık kontrolünden geçtiği ve elinde bir papağanı tuttuğu anlar yer aldı.

Avukatlarının, Garcia'nın El Salvador'da kaldığı süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik işkence gördüğüne ve kilo kaybettiğine yönelik açıklamalarına karşı çıkan Bukele, "(Garcia) Bu adam ne işkenceye maruz kaldı ne de kilo kaybetti. Hatta aksine, fotoğraflar kilo aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bukele, "Eğer gerçekten işkence gördüyse, uykusuz bırakıldıysa ve aç kaldıysa, her fotoğrafta nasıl bu kadar iyi görünüyor? Neden kilo almış olsun? Neden vücudunda morluklar ya da gözlerinin altında halkalar yok?" değerlendirmesinde bulundu.

Garcia'nın avukatlarının dün Maryland Federal Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilmesinin ardından Garcia'nın yaklaşık 3 ay boyunca tutulduğu hapishanede gördüğü kötü muamele detaylıca anlatılmıştı.

Avukatları, Garcia'nın maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle hapishaneye varışından sonraki iki hafta içinde yaklaşık 14 kilogram kaybettiğini belirtmişti.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Haziran ayının başında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere yeniden ABD'ye getirilen Garcia, halen Tennessee eyaletinin Nashville kentinde gözaltı merkezinde tutuluyor.