Bulancak Şoförler Odası Yılın İlk Aidatını Ödeyen Üyeye Plaket Verdi

Bulancak Şoförler Odasınca yılın ilk aidatını ödeyen üyeye plaket verildi.

Oda Başkanı Mustafa Aydın, her yıl ilk aidatı ödeyen esnafa plaket verme geleneğini bu yıl da bozmadıklarını söyledi.

Aydın, taksici esnafı Musa Öztaş'a plaket vererek, oda aidatını ödeme konusunda gösterdiği özenden dolayı teşekkür etti.