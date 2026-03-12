Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi - Son Dakika
Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi

12.03.2026 13:58
Muş'un Bulanık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi.

Bulanık Gençlik Merkezi salonunda Bulanık Turgut Özal Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Turgut Özal Ortaokulu Müdürü Salih Korkmaz, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Korkmaz, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'mız, milletimizin bağımsızlık aşkını, kahramanlığını ve fedakarlığını en güzel şekilde anlatmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu eser, milletimizin karakterini, inancını ve özgürlük tutkusunu yansıtan eşsiz bir eserdir." dedi.

Programda, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Ardından Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen etkinlik başladı.

Saidi Nursi Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı ğretmeni Aydın Aktaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve müzik gösterileri sahnelendi.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Parlak, Şube Müdürü Şakir Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

