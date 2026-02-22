Bulanık'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulanık'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Bulanık\'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
22.02.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Gölpark'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit aileleri ve gazilere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi.

Şehitlerin vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve geleceğin teminatı için canlarını feda ettiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Eşleriniz ve evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Bizler de her zaman yanınızdayız. Ramazanın ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Programa katılan Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa, Kaymakam Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulanık, Güncel, İftar, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulanık'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:33:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.