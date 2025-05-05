Bulanık'ta Voleybol Turnuvası Finali - Son Dakika
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Bulanık'ta Voleybol Turnuvası Finali

Bulanık\'ta Voleybol Turnuvası Finali

Muş'un Bulanık ilçesinde voleybol turnuvası finalinde Gençlik ve Spor takımı şampiyon oldu.

05.05.2025 15:41
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Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası final maçıyla tamamlandı.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği turnuvaya 17 takım katıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki spor salonunda oynanan final maçında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü takımları karşılaştı.

Müsabakayı kazanan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın, Asliye Hukuk Hakimi Buğra Han Demir ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya verdi.

Koşansu, turnuvada mücadele eden takımlara ve emeği geçen görevlilere teşekkür etti.

Bu organizasyonun spor kültürünün gelişmesine ve gençlerin spora teşvik edilmesine katkı sunduğunu belirten Koşansu, "İlçemizde kurumlar arası diyaloğun artması, sporun daha geniş kitlelere yayılması amacıyla her yıl Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Turnuva kardeşlik, birlik, beraberlik içinde sürdü ve bu şekilde sonlandı. İlçe geneline hitap eden voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara ve izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi

Programa, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ölmez, Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, Asliye Hukuk Hakimi Birgöl Yiğit Kılıçarslan, Sulh Hukuk Hakimi Kübra Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, sporcu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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