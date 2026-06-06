Buldan 4 Eylüllüler Futbolda Şampiyon!

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu yıl üçüncüsünü organize ettiği ve 74 mahalle takımının katıldığı 'Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası' final maçında Buldan ilçesinin 4 Eylül Mahallesi şampiyon oldu. Maçı Süper Lig hakemi Halil Umut Meler yönetirken, karşılaşma sonrası şarkıcı Semicenk konser verdi.

Atatürk Stadyumu'nda dün saat 20.00'de düzenlenen ve toplamda 74 mahalle takımının katıldığı 'Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası' Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Buldan 4 Eylül Mahallesi arasında oynana final maçıyla sona erdi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Buldan 4 Eylül Mahallesi rakibini 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından şarkıcı Semicenk konser verdi. Konser arasında şampiyon olan takıma kupası Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından verildi. Kupa törenin ardından Semicenk konserine devam etti. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte Semicenk, A Milli Futbol Takımı için bestelediği 'Tek Yürek' adlı şarkıyı da ilk kez bir konserinde söyledi.