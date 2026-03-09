Buldan\'da 4.1 Büyüklüğünde Artçı Deprem

BULDAN'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM
AFAD verilerine göre saat 20.02'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı şok daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen artçı depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Tolga TAHÇI- Özcan DURUSOY/ DENİZLİ,
