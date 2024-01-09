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Bülent Uygun: Alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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Bülent Uygun: Alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçı öncesi takımın duruşu ve mücadele hakkında konuştu. Uygun, hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacaklarını belirtti ve taraftarları stadyuma davet etti.

09.01.2024 - 21:48,
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Bülent Uygun: Alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçı ile ilgili, "Şu anda ligi iki takım forse ediyor. Bunların arasındaki hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız.Yiğidomuza yakışır şekilde alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan takım dayanıklılık çalışmaları ve taktik ile idmanı tamamladı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri antrenmanı ziyaret ederek, Galatasaray maçı öncesi başarı diledi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, 11 Ocak'ta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Taraftarların kalan kombineleri alıp stadyumdaki yerlerini almalarını istiyoruz. Şu anda ligi iki takım forse ediyor. Bunların arasındaki hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var ama ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız ve felsefemiz kazanma adına vereceğimiz mücadelede yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır şekilde alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. (DHA)

Bülent Uygun: Alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
Kaynak: DHA
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