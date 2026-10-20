Bulgar Bakan Peev, Chelsea 3'teki İHA kalıntılarının inceleneceğini bildirdi - Son Dakika
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Bulgar Bakan Peev, Chelsea 3'teki İHA kalıntılarının inceleneceğini bildirdi

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Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Georgi Peev, 13 Ekim'de Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Chelsea 3 gemisinde İHA kalıntıları bulunduğunu, bunların Bulgar güvenlik birimlerince inceleneceğini bildirdi. Peev, Burgaz Limanı'ndaki gemiye ilişkin sonuçların açıklanacağını söyledi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev, 13 Ekim'de Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan "Chelsea 3" gemisinde İHA'ya ait kalıntılar bulunduğunu ve bunların inceleneceğini bildirdi.

Bakan Peev, basına yaptığı açıklamada, İHA kalıntılarının Bulgaristan güvenlik birimlerince inceleneceğini belirterek, sonuçlar hazır olduğunda kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"Chelsea 3" gemisinin Burgaz Limanı'nda bulunduğunu aktaran Peev, Ulaştırma Bakanlığının operasyonu organize ve koordine etme görevini üstlendiğini ifade etti.

Peev, Varna ve Burgaz limanlarındaki gemi trafiğinde azalma yaşanmadığına, aksine hafif artış olduğuna dikkati çekerek, Bulgaristan'ın kara sularındaki deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak için denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Bölgeye yakın noktalarda yaşanan askeri faaliyetlerin uzun vadeli sonuçları olabileceğine işaret eden Peev, deniz güvenliğine ilişkin elde edilen bilgilerin Romanya ve Türkiye ile paylaşıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA
BulgaristanDenizcilikKaradenizPolitikaGüvenlikChelseaUlaşımGüncelDünyaSon Dakika

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