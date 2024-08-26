Bulgaristan'da 7. Erken Genel Seçim 27 Ekim'de Düzenlenecek - Son Dakika
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Bulgaristan'da 7. Erken Genel Seçim 27 Ekim'de Düzenlenecek

Bulgaristan\'da 7. Erken Genel Seçim 27 Ekim\'de Düzenlenecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim'de düzenleneceğini bildirdi. Geçici hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Dimitar Glavçev, kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev'e sundu.

26.08.2024 11:48
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim'de düzenleneceğini bildirdi.

Radev, erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan adayı Dimitar Glavçev'i kabul etti. Başbakan adayı Dimitar Glavçev, biri başbakan yardımcısı toplam 19 bakandan oluşturduğu geçici kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev'e sundu.

Cumhurbaşkanı Radev, bakanların yemin edebilmeleri için listeyi yarın Parlamentoya sevk edeceğini, yeni erken genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması için kararname imzalayacağını söyledi.

Radev, "Yeni geçici hükümetten erken genel seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde geçmesi için gerekli organizasyonu yapmasını bekliyorum." dedi.

Ülkeyi 139 gündür yöneten eski geçici hükümetin de Başbakanı olan Glavçev, yeni kabine listesinde bazı bakanları değiştirdi. Daha önce hem başbakan hem de dışişleri bakanı olan Glavçev, yeni kabinde Dışişleri Bakanlığını diplomat İvan Kondov'a teslim etti.

Glavçev, eski İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un yerine de Emniyet Genel Müdürü Atanas İlkov'un geçmesi teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Radev, Kalin Stoyanov'un "siyasette gerginlik yarattığı" gerekçesiyle yeni hükümette yer almasına karşı çıkmıştı.

Tatilde olan milletvekilleri, yeni bakanların yemin töreni için yarın Parlamentonun olağanüstü oturumu için bir araya gelecek.

Ülkede 3 yılı aşkın süredir devam eden siyasi istikrarsızlık nedeniyle Bulgaristanlı seçmenler, 27 Ekim'de 7'nci kez sandık başına gidecek. Son erken seçime katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. Yeni seçimde bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 7. Erken Genel Seçim 27 Ekim'de Düzenlenecek - Son Dakika

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