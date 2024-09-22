Bulgaristan'da Erken Seçim Vurgusu - Son Dakika
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Bulgaristan'da Erken Seçim Vurgusu

HÖH Genel Başkan Yardımcısı İlhan Küçük, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin önemine değindi.

22.09.2024 17:48
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Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimin önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da Atatürk Kent Enstitüsü Toplantı Salonu'nda, Küçük, Bulgaristan HÖH Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aziz ve Bulgaristan Burgas Milletvekili Sevim Ali, çifte vatandaşlarla bir araya geldi.

Küçük, burada yaptığı konuşmada, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu belirtti.

Bütün herkesin HÖH çatısı altında onursal başkan Ahmet Doğan'ı desteklemesinin mecburi bir hal aldığını aktaran Küçük, "Ahmet Doğan liderliğini aldı ve partiyi kurtaracak. Büyüğüyle, küçüğüyle, kurucusuyla, kadınıyla, genci ve ihtiyarıyla bu parti hepimizin partisi. Biz bedel ödedik ve tankların önünde durduk. Sizlerle beraber bizler de sizlerin evlatlarınız olarak bu çileleri çektik. Bu parti bizim istikbalimiz ve geleceğimiz. Bu partinin gücü ve Ahmet Doğan'ın liderliğiyle Bulgaristan, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye oldu. Bundan kim rahatsız oluyor, neden tekrar aynı devlet 21. yüzyılda aynı totaliter mekanizmaları kullanarak yeniden bizim üzerimize geliyor." dedi.

Küçük, HÖH için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'da çok seçim yaptık. Avrupa değerleri için yapıldı. Bulgaristan'ın enerji politikası için yapıldı gelen seçim bambaşka bir seçim, bu gelen seçim bizim kimliğimizin seçimi. Bizim adımızın seçimi, çünkü Hak ve Özgürlükler Hareketi herkesin adı için kuruldu. Neden bu parti kuruldu bir daha hatırlayalım. Bulgaristan Türklerinin ve azınlıkların isimleri alınmıştı. Göçlerin ardına düştük ve sağ olsun ana vatan bizlere kapılarını açtı. Şimdi birileri diyor ki yeni bir başlangıç olacak. Biz bu yeni başlangıçları gördük."

HÖH Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aziz ise konuşmasında, Türk halkının her zaman risk durumunda bir araya gelerek reaksiyon göstermek gibi bir özelliğinin olduğunu ifade etti.

Son seçimde Türkiye'de önemli bir oy aldıklarını belirten Aziz, şöyle konuştu:

"Daha önceden 60 bin, 70 bin, 80 bin oy aldık. Şimdi yine desteklerinizi bekliyoruz. Hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da, partimizi ve toplumumuzu kader seçimlerimizi yapmak için çağrıda bulunuyoruz. 1989 - 1990 yıllarını ve daha önceki yılları göz önünde bulunduralım. Bizim Türk halkımız tütün tarlalarında çalışan kişiler değil miydik. O zamanlarda fabrikalarda sabahtan akşama kadar çalışan kişiler değil miydik. Bizim belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, başbakan yardımcılarımız ve diğer yöneticilerimiz nerelerdeydi."

Toplantıya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve çifte vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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