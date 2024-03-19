Bulgaristan\'da Hükümet Kurma Görevi Mariya Gabriel\'e Verildi

Bulgaristan'da dün hükümet kurmakla görevlendiren Mariya Gabriel, kabine listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e teslim etti.
Parlamentoda en büyük siyasi parti olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) adına görevi alan Gabriel, listesinde, hem GERB partisinden hem de olası koalisyon ortakları Değişime Devam (PP) ile Demokratik Bulgaristan (DB) partilerinden isimlere yer verdi.
Gabriel'in listesinde PP ve DB'den isimlere yer vermesine rağmen üç parti arasında kesin bir koalisyon anlaşmasına henüz varılamadığı belirtiliyor.
5 Mart'ta istifasını sunan Başbakan Nikolay Denkov'un, Gabriel'in listesinde, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Konularından Sorumlu Bakan olması öngörülüyor.
Mariya Gabirel, yeni kabinesiyle ilgili açıklamasında, "Anayasaya ve hukuka saygım sonsuzdur. Listemizde dengeli paylaşım ve sorumluluğa yer verdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, kabine listesini güven oylamasına sunulmak üzere hemen parlamentoya sevk edeceğini duyurdu.
NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı GERB, PP ve DB'nin milletvekili sayıları Gabriel'in kabine listesinin güvenoyu alması için yeterli olacak. Ancak partiler arasında henüz kesin bir anlaşma bulunmaması nedeniyle sonucun oylamaya kadar tahmin edilemeyeceği ifade ediliyor.
Mutabakat sağlanması ve partilerin kabine taslağına destek vermeleri durumunda Gabirel'in hükümetin 9 ay iktidarda kalması öngörülüyor.
Gabriel'in listesinin parlamentoda güvenoyu alamaması halinde ise Bulgaristan'ın haziran veya temmuzda yeniden erken seçime gitmesi bekleniyor.
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