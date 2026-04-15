Bulgaristan\'da Seçim için Geri Sayım Başladı

15.04.2026 09:50
19 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde, yurt dışında 27 sandık kurulacak. Adaylar destek arıyor.

BULGARİSTAN'da 5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek 8'inci seçim 19 Nisan Pazar günü yapılacak. 2 yıl önce yapılan seçimlerde Türkiye'de ki Bulgaristan vatandaşları için 168 sandık kurulurken bu yıl 7'si konsolosluklarda olmak üzere 27 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak. Seçime sayılı günler kala Avcılar'a gelen milletvekili adayları, seçmenleri ziyaret ederek destek talep etti.

Bulgaristan'da yapılan son seçimlerde kurulan Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, istifa etti. 5 yıl içerisinde 7 kez seçim yapılan ülkede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim kararı aldı. 19 Nisan pazar günü yapılacak seçimde, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kurucusu ve eski genel başkanı Ahmet Doğan ile arkadaşlarının kurduğu 'Hak ve Özgürlük İttifakı' ile 11'inci sırada katılacak. Önceki seçimlerde Türkiye'de 168 sandık kurulurken bu seçimlerde 7'si konsolosluklarda olmak üzere 27 sandıkta oy kullanılacak.

AVCILAR'DA MİLLETVEKİLLERİ SEÇMENLERLE BULUŞTU

Bulgaristan ve ülke dışındaki Türkler'e yönelik seçim çalışmaları yoğun olarak sürdürülürken, milletvekili adayları Türkiye'deki seçmenlerle buluştu. Hafta sonunda Avcılar'a gelen milletvekilleri, seçimde başarı elde ederek, kurulacak yeni hükümetin ortağı olabilmeyi hedeflediklerini anlattı.

'TÜRKLER'İN SEÇİME GİTMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Heyette yer alan Kırcaali'den yeniden aday gösterilen Erol Mehmed, 19 Nisan'ı bir dönüm noktası olarak gördüklerini, yeni nesile ulaşmak için farklı siyasi politikalar izlemeleri gerektiğini söyledi. Mehmed, yurt dışındaki seçmenlere yönelik sandık sayısının düşürüldüğünü hatırlatarak, "Türkiye genelinde 20 tane sandık var. Yani sandıkları daraltarak, Türkler'in seçime gitmesini engellemeye çalışıyorlar. İnsanların demokrasi hakkını engellemek Avrupa devletine yakışmıyor. Bu dönem Bulgaristan'ın Türk partisi olan APS Genel Başkanı Ahmet Doğan önderliğinde 11 numarayla seçime katılıyoruz" dedi.

ÇİFTE VATANDAŞLARI SANDIĞA DAVET ETTİ

Kırcaali'de geçmişte ilk Türk vali olarak görev yapan APS'nin Kırcali İl Başkanı ve eski Belediye Başkanı Resmi Murat, "Ahmet Doğan, Hak ve Özgürlük Partisi'nin genel başkanı ve onursal başkanıydı. Ama parti bölündükten sonra yeni parti kurmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü biz orada partinin kurulduğu değerleri ve ilkeleri kaybetmiş hissediyoruz kendimizi. O yüzden kasım ayının 15'inde Sofya'da Hak ve Özgürlük İttifak Partisi'ni kurduk. Bu Onursal Başkan Ahmet Doğan liderliğinde, böyle bir ihtiyaç ve böyle bir mecburiyette kaldık. Bu seçimlere de Hak ve Özgürlük İttifakı olarak katılıyoruz. Ben bütün Bulgaristan seçmenlerine Türkiye'de yaşayan veyahut Türkiye dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına bu seçimlere katılmalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

