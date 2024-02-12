Bulgaristan\'da Tarım Sektörü Çalışanları Mutabakat Sağladı, Çiftçiler Protestolarını Sürdürecek

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Eylemlerine 5 Şubat'ta başlayan Bulgaristan'daki tarım sektörü çalışanlarının temsilcileri, hükümet ile mutabakat sağlarken; bundan memnun kalmayan çiftçiler ise protestolarını sürdüreceklerini bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım sektörünün başlıca 3 örgütüyle 12 maddelik bir mutabakat konusunda görüş birliği sağlandı ve belge taraflarca imzalandı.

Tarım Bakanı Kiril Vıtev, söz konusu örgütlerle daima diyaloğa hazır olduklarını vurgulayarak, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasını, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş neticesinde yerel üreticilerin zararlarının telafisi için devlet yardımının sağlanması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Mutabakata göre, hükümet yetkilileri ile çiftçiler arasında oluşturulacak karma bir komisyon, mutabakatın uygulamasının takibini yapacak.

Mutabakattan memnun olmayan 26 yerel örgüt protesto eylemlerini sürdürecek

Sağlanan mutabakattan memnun olmayan tarım sektöründen 26 yerel örgüt, Tarım Bakanı Vıtev'in istifasını talep ederek, protesto eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Protestocular, 13 Şubat'ta ülke genelinde ağır arazi makineleriyle 25 noktada trafiği engelleyeceklerini ve başkent Sofya'da Bakanlar Kurulu binası önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.