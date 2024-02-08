Bulgaristan\'da tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin protestoları devam ediyor

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin, hükümetin bu alanlarda izlediği politikalara karşı 6 Şubat'ta başlattığı protestolar 3'üncü gününe girdi.
Ülkede 150 noktada traktör ve diğer ağır tarım makinalarıyla eylem yapan göstericiler, trafiği saatlerce engelledi.
Hububat üreticileri, besiciler, arıcılar, sebze-meyve üreticileri ve tarım sektörünün diğer alanlarında çalışanları, yaptıkları günlük eylemlerin süresini artırdı.
Bulgaristan'ın Filibe şehri bölgesinde, Trud köyü girişinde 130 arazi makinasıyla konvoy oluşturan göstericiler, 12 kilometrelik Filibe yolunda trafik akışını 6 saatliğine kesti.
Eyleme başlamadan önce saman yakan göstericiler, süt, elma, ahududu ve çürük meyveleri yollara döktü.
Göstericiler, " Ukrayna'dan yapılan ithalatın fiyatları çok çok daha düşük. Damping yapılıyor. Malımızı satamıyoruz." diye konuştu.
"Bıçak kemiğe dayandı"
Protestocular, son günlerde Başbakan Nikolay Denkov ve Tarım Bakanı Kiril Vıtev ile yaptıkları görüşmelerin verimsiz geçtiklerini belirterek, talepleri konusunda AA muhabirine bilgi verdi.
Filibe Bölge Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Lüdmil Rabotov, "Bıçak artık kemiğe dayandı." diyerek, şunları kaydetti:
"Bulgaristan genelinde yürütülen, uzun vadeli ancak maalesef yanlış olan sektörel politikaya karşı çıkıyoruz. Hükümettekiler bize destek çıkmıyorlar. Devlet finansmanı yetersizliği buğday, çavdar, kanola, ay çiçeği, mısır üretim sektörleri olumsuz etkiliyor. Protestomuz süresiz, tüm isteklerimiz yerine getirilene kadar devam edecek."
Buğday üreticisi Boris Kıtzov, tarımın tüm alan ve sektörlerinin sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Yeşil mutabakata, Ukrayna ve diğer üçüncü ülkelerden ucuz ithalata karşıyız. Üretimimizin maliyeti daha yüksek olduğu için ürünlerimizi satamıyoruz. Devlet yöneticileri akılsızca davranıyorlar." dedi.
Kıtzov, Ukrayna'dan yapılan ucuz ithalattan dolayı sadece Bulgar üreticileri değil, tüm Avrupa'nın da zarar gördüğünü söyledi.
Yaklaşık bin dönümlük bir çitlikte ahududu üretip, 600 kişiye geçim sağlayan İvan Bakalov da Ukrayna üretimi yüzünden depolarında bulundurduğu 200 ton meyveyi satamadığını söyledi.
Tahıl üreticisi Stoyan Spasov ise protestolarına devam edeceklerine işaret ederek, ancak sunucu konusunda karamsar olduğunu paylaştı.
Spasov, "Biz üzerimize düşeni yapacağız ancak bu sektör artık yok olup gidecek. Protestoların hiçbir anlamı yok bence. Onlar (hükümet) zaten bizleri yok etmeye karar vermiş." diye konuştu.
Protestocular, hükümetle görüşmelerine cuma günü de devam edeceklerini ancak protestolarını da sürdüreceklerini ifade etti.
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