Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruluyor

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Bulgaristan'da Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden başbakan adayı Rosen Jelyazkov, 3'lü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Jelyazkov, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan törende yaptığı açıklamada, yeni hükümette koalisyon oluşturan 3 siyasi gücü temsil eden 3 başbakan yardımcısı ve 19 bakan olacağını bildirdi.

Jelyazkov'un kabinesinde GERB'e ilaveten koalisyon Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi temsil edilecek, çoğunluğunu Türk ve Müslümanlarının oluşturduğu Demokrasi Hak ve Özgürlükler – DPS ise hükümete dışardan destek verecek.

Yeni hükümetinin 240 üyeli parlamentoda güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor. Hükümet koalisyonunun sandalye sayısı ise Demokrasi Hak ve Özgürlükler – DPS'nin desteğiyle 126'ya ulaşıyor.

Rosen Jelyazkov hükümeti için 16 Ocak'ta mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor.

Bulgaristan'da tekrarlayan siyasi krizler yüzünden son 3 yılda 8 kez erken genel seçime gidilmişti.