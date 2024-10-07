Bulgaristan’da Yurt Dışında 710 Sandık Kurulacak

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Bulgaristan'da son 3 yılda yedincisi yapılacak erken genel seçimler için yurt dışında, 168'i Türkiye'de olmak üzere toplam 710 sandık kurulacak.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt dışındaki seçimlere katılım organizasyonu konusunda yaptığı açıklamada, yurt dışında 57 ülkede toplam 710 sandık kurulacağını duyurdu.

Türkiye'de farklı noktalarda 168 sandık kurulacağı ifade edilen açıklamada, 27 Ekim'de hem yurt içi hem de yurt dışında yapılacak seçimle ilgili hazırlıkların sürdüğü, Bulgar diasporasının kalabalık olduğu İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 112'şer sandık kurulacağı belirtildi.

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, güvenlik konusunda sorunların yaşandığı Ukrayna, Lübnan, İsrail ve İran gibi bazı ülkelerde sandık kurulmaması önerisinde bulundu.???????