Bulgaristan'daki ABD Uçakları İran İle İlgili Değil

23.02.2026 19:29
Bulgaristan Savunma Bakanı, Sofya'daki ABD askeri uçaklarının İran'la bağlantısı olmadığını açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Sofya'daki havalimanında bekleyen ABD'ye ait askeri uçakların İran'la bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Zapryanov, basına yaptığı açıklamada, Sofya'da Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan uçakların sadece boş park alanlarını kullandıklarını belirtti.

Bu durumun, ABD ile İran arasında artan gerilimle bir bağlantısı olmadığını açıklayan Zapryanov, "Vrajdebna Hava Üssü'müzde, ABD Hava Kuvvetleri ile Bulgar Hava Kuvvetleri arasında bir tatbikat yürütülüyor. Bu tatbikat, (ABD'nin) Avrupa Komutanlığının talebi üzerine planlandı ve en fazla 15 uçak ile 500 personeli kapsayabilir. Sofya'daki havalimanının bu tatbikatla tek bağlantısı, uçakların sivil havalimanı bölgesindeki park alanlarına yerleştirilmesidir, çünkü Vrajdebna Hava Üssü'nde bu uçakları park etmek için yeterli alanımız yok." ifadelerini kullandı.

Zapryanov, Bulgaristan'dan herhangi bir saldırı operasyonuna katılım talep edilmediğini belirterek, "Bulgaristan'da, İran topraklarına ulaşabilecek saldırı kapasitesine sahip silahlar yok ve daha önce de hiç olmadı." dedi.

Havalimanının kapatılmayacağını ve endişeye gerek olmadığını ekleyen Zapryanov, uçakların ülkede en fazla 90 gün kalabileceğini ifade etti.

Geçen hafta Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri uçakların NATO eğitim faaliyetleri kapsamında konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Ancak, Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi, hükümetin bu kararı parlamentoya danışmadan aldığını ileri sürerek, Orta Doğu'daki gerilim ortamında sivil bir havalimanında ABD askeri uçaklarının bulunmasını eleştirmiş ve geçici hükümet bakanlarından açıklama talep etmişti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, havalimanında çok sayıda KC-135 tanker uçağı, birkaç adet C-17 ve Boeing-747 ile Almanya'nın Ramstein üssünden gelen askeri nakliye uçağı C-130 Hercules bulunuyor.

Kaynak: AA

