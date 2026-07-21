Bulgaristan'dan ABD Uçaklarına Yanıt - Son Dakika
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Bulgaristan'dan ABD Uçaklarına Yanıt

21.07.2026 15:56
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Cumhurbaşkanı Yotova, ABD yakıt ikmal uçaklarının konuşlandırılmasının ülke için risk taşımadığını belirtti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının Bulgaristan'ı İran'daki askeri faaliyetlerin parçası yapmayacağını belirterek, yabancı askeri uçak ve personelin ülkede konuşlandırılmasına ilişkin kararların yasalar gereği Ulusal Meclisin onayına tabi olduğunu söyledi.

Yotova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılacak ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları Bulgaristan'ı İran'daki askeri faaliyetlerin parçası yapmaz. Umarım yakında yeniden ateşkes sağlanır, çatışmalar büyümez ve askeri faaliyetler daha geniş bir alana yayılmaz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin talebi doğrultusunda Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılması planlanan 8 KC-135 yakıt ikmal uçağının Bulgaristan hava sahasında herhangi bir operasyona katılmayacağını vurgulayan Yotova, konuyla ilgili nihai değerlendirme için parlamentodaki görüşmeleri bekleyeceğini kaydetti.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Georgi Peev de ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının ülkeyi askeri hedef haline getirmeyeceğini söyledi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) konuşan Peev, konuşlandırmanın Bulgaristan ile ABD arasında 2006'da imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bezmer Hava Üssü'nün söz konusu anlaşma kapsamında ortak kullanıma tahsis edilen tesislerden biri olduğuna işaret eden Peev, "Vatandaşlarımıza karşı dürüst olmalıyız. Müttefik bir ülkeyle anlaşmamız var ve bu anlaşma çerçevesindeki prosedürlere uyulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan ABD Uçaklarına Yanıt - Son Dakika

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