Bulgaristan'dan Enerji Destek Programı - Son Dakika
Bulgaristan'dan Enerji Destek Programı

31.03.2026 18:43
Bulgaristan, enerji yoğun sanayilere destek programını uygulayan ilk AB ülkesi olacak.

Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov, Bulgaristan'ın enerji yoğun sanayilere yönelik destek programını uygulayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nda Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkilerine ilişkin önlem paketinin tanıtıldığı brifingde konuşan Traykov, enerji yoğun sanayilere yönelik destek programının AB Komisyonu'na bildirildiğini ve onay sürecinin son aşamasında olduğunu söyledi.

Traykov, programın 2 ila 3 hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade ederek, söz konusu düzenleme kapsamında enerji yoğun şirketlerin, megavat saat başına 63 avronun üzerindeki elektrik fiyatları için maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar destek alabileceğini belirtti.

Düzenlemenin 1 Temmuz 2025'ten itibaren geriye dönük uygulanacağını aktaran Traykov, bunun şirketlerin daha istikrarlı fiyatlandırma yapmasına ve enflasyonun kontrol altında tutulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Traykov, yeni düzenlemeyle birlikte serbest piyasada fiyatların megavat saat başına 122 avroyu aşması durumunda tüm şirketlerin destekten yararlanabileceğini ifade ederek, son bir yılda elektrik fiyatlarının ciddi endişe yaratacak seviyelere ulaşmadığını ve alınan önlemlerin büyük ölçüde önleyici nitelik taşıdığını vurguladı.

Elektrik enerjisinin, ithal edilen sıvı yakıtların aksine Bulgaristan'da üretildiğine dikkati çeken Traykov, 2026 yılında bu program kapsamında büyük harcamalar yapılmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Traykov, Enerji Sistemi Güvenlik Fonu'nda bulunan kaynaklarla, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 döneminde enerji yoğun sektörler için toplam 125 milyon avro ayrıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Enerji Destek Programı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
“Suç örgütü“ ve “kara para aklama“ suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
SON DAKİKA: Bulgaristan'dan Enerji Destek Programı - Son Dakika
Advertisement
