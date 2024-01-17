 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bulgaristan, F-16 Üssünün Modernizasyonu İçin 200 Milyon Euro Harcayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan, F-16 Üssünün Modernizasyonu İçin 200 Milyon Euro Harcayacak

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü'nün modernizasyonu için 16 yeni F-16 filosunun konuşlandırılacağı üsse ulaşacak olan harcamanın 200 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Şu ana kadar 150 milyon avro harcanan çalışmalara, önceden planlanan bütçeye 50 milyon avro daha eklenerek devam edilecek. Yatırımların bir kısmı NATO'nun destek fonlarından sağlanacak ve çalışmaların 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bulgaristan, F-16 Üssünün Modernizasyonu İçin 200 Milyon Euro Harcayacak
17.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, 16 uçaktan oluşacak yeni F-16 filosunun konuşlandırılacağı Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü'nün modernizasyonu için harcayacağı paranın 200 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bulunan üsteki çalışmalara şimdiye kadar 150 milyon avro harcandı.

Danışma, tasarım ve inşaat şirketleri ile şimdiye kadar yapılan 90 anlaşma nedeniyle önceden planlanan modernizasyon bütçesine 50 milyon avro takviye yapılacak. Yıl sonuna kadar 14 anlaşma daha imzalanacak. Yatırımların bir kısmı NATO'nun destek fonlarından sağlanacak.

Çalışmaların 2025 yılının başına kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu arada, Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov, ABD'den alınan 16 yeni F-16 Block 70 tipi savaş uçağının ilk 8'inin 2025 yılında Bulgaristan'a teslim edileceğini bildirdi.

General Eftimov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na açıklamasında, F-16 filosu için 32 kişilik pilot ve 84 kişilik mühendis ve teknisyenden oluşan bakım ekibinin eğitiminin tüm hızla sürdüğünü bildirdi.

Eftimov, "Pilot ve bakım uzmanlarının eğitimi ABD'de yerel personelin eğitim standartlarında yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni savaş jetleri Bulgaristan'ın hava sahasını koruma görevlerine katılacak. F-16 filosunun gelmesine kadar ise Bulgaristan Hava Kuvvetleri sınırlı uçuş kapasiteli eski Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı MiG-29 tipi jetlerini kullanmaya devam edecek.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Pilot, Savunma, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, F-16 Üssünün Modernizasyonu İçin 200 Milyon Euro Harcayacak - Son Dakika


14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:27
HSK Yargıtay'a 4 yeni üye seçti HSK Yargıtay'a 4 yeni üye seçti

Son Dakika
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:27 HSK Yargıtay'a 4 yeni üye seçti
12:23 Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 14:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan, F-16 Üssünün Modernizasyonu İçin 200 Milyon Euro Harcayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement