Bulgaristan Meclis Başkanı'ndan NATO Zirvesi Açıklaması - Son Dakika
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Bulgaristan Meclis Başkanı'ndan NATO Zirvesi Açıklaması

29.06.2026 11:03
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Mihaela Dotsova, Ankara'daki NATO zirvesinin güvenlik ve istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bulgaristan Meclis Başkanı Mihaela Dotsova, "Bulgaristan için Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifakın değerlerine, ortak güvenliğe ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki istikrarın güçlendirilmesine olan kararlı bağlılığını yeniden teyit etmek için bir fırsat." dedi.

Bulgaristan Meclis Başkanı Dotsova ve Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Dotsova, "Bulgaristan için Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifakın değerlerine, ortak güvenliğe ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki istikrarın güçlendirilmesine olan kararlı bağlılığını yeniden teyit etmek için bir fırsat." diyerek, NATO'yu güvenliğin temel direği olarak gördüklerini vurguladı.

Güncel küresel ortamda artan istikrarsızlık ve çeşitli çatışmalara dikkati çeken Dotsova, üye devletlerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dotsova, Bulgaristan'ın müşterek savunmaya yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ve silahlı kuvvetlerini modernize etmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Savunmaya yatırım yapmak güvenliğe, dayanıklılığa ve devletin kendi vatandaşlarını ve ulusal egemenliğini koruma kabiliyetine yatırım yapmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Güvenlik harcamaları vurgusu

Jandrokovic de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının yanı sıra hibrit tehditler, yıkıcı teknolojiler ve yoğunlaşan stratejik rekabetin Avrupa'nın güvenlik anlayışını ve toplumların işleyiş biçimini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

"Bu bağlamda, askeri güç elbette vazgeçilmez olmaya devam etmektedir ancak artık tek başına yeterli değildir. Kritik altyapı, ekonomik ve teknolojik ilerleme ile siyasi uyum da denklemin aynı derecede önemli parçalarıdır." diyen Jandrokovic, güvenilir bir transatlantik bağı ile dayanışma halinde olan daha güçlü Avrupa savunma kapasitelerine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Jandrokovic, 2030'a gelindiğinde ülkesinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'ünün savunma harcamalarına ayrıldığı bir rotada ilerlediklerini, 2035'te bunu yüzde 5'e çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi.

NATO müttefiklerinin müşterek güvenlik alanı oluşturduğunu ve bu alanın herhangi bir yerindeki zayıflığın tüm müttefiklerin güvenliğini etkilediğini vurgulayan Jandrokovic, NATO'nun geleceğin tehditlerine karşı hazır olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Meclis Başkanı'ndan NATO Zirvesi Açıklaması - Son Dakika

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