Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü İsrail\'in Filistin\'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki göstererek, saldırıların devam etmesi durumunda büyük zararlar ve milyonlarca insanın etkileneceği uyarısında bulundu. Açıklamada, saldırıların başladığı tarihten bu yana binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği vurgulandı. Başmüftülük, saldırıların durması ve masum insanların ölümlerine son verilmesi için ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

10.05.2024 11:31
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarını kınadı.

Başmüftülüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda yıkıcı boyutları olacağı ve 2 milyondan fazla insanı etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Şehrin çeşitli mahallelerine sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin yeniden tahliyeye zorlanması kabul edilemez. Binaların yıkımı ve can kayıpları her saldırıda artmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bin Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, yaralı sayısının 80 bine ulaştığı, yüz binlerce kişinin zorla yerinden edildiği, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu, insanların barındığı sivil altyapı, hastane ve eğitim tesislerinin yok edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başmüftülük olarak İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarını kınıyoruz. Masum insanların öldürülmesine son verilmesi için en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyor ve dua ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. ???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü İsrail'in Filistin'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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