Bulgaristan, NATO Drone Edge'de 20 İHA karşıtı sistem için 80 milyon avro başvurdu - Son Dakika
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Bulgaristan, NATO Drone Edge'de 20 İHA karşıtı sistem için 80 milyon avro başvurdu

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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO Drone Edge kapsamında AB'nin SAFE mekanizmasıyla 10'u mobil, 10'u sabit 20 İHA karşıtı sistem için 80 milyon avroluk başvuru yapıldığını bildirdi. İspanya ile ortak alımda mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin NATO'nun Drone Edge girişimi kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması aracılığıyla 10'u mobil, 10'u sabit 20 insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem satın almak için 80 milyon avroluk başvuruda bulunduğunu bildirdi.???????

Parlamentoda düzenlenen oturumda konuşan Stoyanov, ülkesinin Drone Edge girişimi kapsamında 20 İHA karşıtı sistem satın almak için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bulgaristan'ın Drone Edge girişiminden çekileceğini hiçbir zaman söylemedim. Bu sistemleri ortaklaşa satın almak için İspanya ile mutabakat zaptı imzalamamız bekleniyor. Bu girişim, gelecekte İHA karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve ortak satın alınması için oluşturulmuş sanal bir pazardır." dedi.

Stoyanov, Bulgaristan'ın alçaktan uçan hava tehditlerine karşı savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan başka bir projeye de katılacağını söyledi.

Üç yıl sürecek projenin yıllık 220 bin avroluk zorunlu katkı payı öngördüğünü aktaran Stoyanov, Bulgaristan'ın girişime katılmak için başvuru hazırlayacağını ve ülkenin 30 Ekim'e kadar projeye dahil olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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