Bulgaristan seçiminde çifte vatandaşlar Türkiye'de 78 sandıkta oy kullanıyor - Son Dakika
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Bulgaristan seçiminde çifte vatandaşlar Türkiye'de 78 sandıkta oy kullanıyor

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Bulgaristan seçiminde çifte vatandaşlar Türkiye\'de 78 sandıkta oy kullanıyor
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Bulgaristan seçiminde çifte vatandaşlar Türkiye\'de 78 sandıkta oy kullanıyor
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Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'de 78, İstanbul'da 22 sandık kuruldu; çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 20.00'de sona erecek; yüzde 50'nin üzerinde oy alınamazsa en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım'da ikinci tura gidecek.

BULGARİSTAN'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Seçime giren 27 adayları seçmek için 2'si Avcılar'da olmak üzere İstanbul'da 22, Türkiye'de ise 78 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandıkların kurulduğu okullarda oy kullanmaya başladı.Oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Avcılar'da Denizköşkler ve Firuzköy İlkokulu'nda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı; 20.00'de sona erecek. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, yurtdışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacağını açıklarken, yurtdışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kuruldu. Bugün yapılan seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy alınamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım Pazar günü yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

AVRUPA YAKASINDA 18, ANADOLU YAKASI'NDA 4 SANDIK KURULDU

Denizköşkler İlkokulu'nda seçim kurulunda görevli Arzu İpek, milletvekili seçimlerine göre bu seçimde oy sandığı sayısının artırıldığını, Avupa Yakası'nda 18 Anadolu Yakası'nda ise 4 olmak üzere İstanbul'da toplam 22 sandık kurulduğunu söyledi. İpek, seçmenlerin bilgilendirilmemesi nedeniyle bu seçime pek ilgi gösterilmediğini, çoğunluğun sağlanmaması halinde önümüzdeki hafta seçimin yenileneceğini söyledi.

'İKİNCİ TUR GARANTİ GİBİ'

İpek, "Haftaya ikinci turun yapılması bekleniyor. Adaylardan biri yüzde 50'yi gçese bile katılım oranı yüzde 50'yi geçmediği sürece anda ikinci tura gidiliyor Bulgaristan yasalarına göre. Bu da geçen seçimnde yüzde 48 civarındaydı. Bu seçimde de yüzde 50'nin üzerine çıkması beklenmiyor. O yüzden ikinci tur garanti gibi. İkinci tur haftaya 1 Kasım'da yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA
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