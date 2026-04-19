Bulgaristan Seçimlerinde Uzun Kuyruklar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'daki sandık sayısının azalması, Türkiye'de oy kullanma işlemlerinde yoğunluğa yol açtı.

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçim kapsamında yurt dışındaki sandık sayılarının azaltılması Türkiye'de uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bulgaristan'da seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının ciddi şekilde sınırlandırılması, Türkiye'deki sandıklarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Başkanı Safiye Yurdakul, AA muhabirine, Türkiye genelindeki bazı yerlerde oy kullanma işlemlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar, Bursa'da Görükle ve Nilüfer ile İzmir'de Menderes ilçelerinde yoğunluk yaşandığını aktaran Yurdakul, oy verme işleminin saat 20.00'de sona ereceğini ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu sürenin 21.00'e kadar uzatılacağını anlattı.

Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlığa son vermek umuduyla genel seçim için sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.

MSK, Bulgaristan genelinde saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranının ise yüzde 34,63 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:59:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.