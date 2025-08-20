Bulgaristan, Ukrayna\'nın AB Yolunda Destek Verecek

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile çevirim içi video konferans görüşmesi yaptı.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden, Jelyazkov ile Sviridenko'nun görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada Bulgaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu ve Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jelyazkov, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun en güçlü destekçilerinden biri olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

" Kiev'e Avrupa yolunda yardımcı olmaya hazırız ve entegrasyon sürecindeki değerli deneyimlerimizi paylaşacağız. Bulgaristan, Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğuna ve Avrupa entegrasyonunun tüm bölge için refahın garantisi olduğuna inanmaktadır."

Başbakan Jelyazkov, Ukrayna'nın devam eden jeopolitik güvenlik zorlukları ve Rus saldırılarına rağmen AB ile ilgili kilit reformlara yönelik güçlü bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini teyit eden Jelyazkov, barış sağlama müzakerelerinin adalet, egemenlik ve güvenlik garantileri ilkelerine dayanması gerektiğini belirtti.

Jelyazkov, "Barış sadece savaşın sona erdirilmesi değil, Avrupa ve Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı, güvenliği ve refahının sağlanmasına da garanti oluşturması gerekir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Jelyazkov, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa ve reform sürecine katkı sunmaya da hazır olduklarını vurguladı.