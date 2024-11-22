Bulut'tan Çukurova Havalimanı Soruları - Son Dakika
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Bulut'tan Çukurova Havalimanı Soruları

Bulut\'tan Çukurova Havalimanı Soruları

CHP Milletvekili Bulut, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş iptallerini sorguladı.

22.11.2024 14:20
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, "Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçakların inememesinin gerekçesi nedir? Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açıldığı günden itibaren önergenin yanıtlandığı tarihe dek kaç uçak seferi iptal edilmiştir? Bu iptallerin yurt içi ve yurt dışı uçuş olarak dağılımı nedir? Rotası Çukurova Uluslararası Havalimanı olan kaç uçak seferi iptal edilmiştir? Gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Bulut, kapatılan Adana Şakirpaşa Havalimanı ve son günlerde iptal ve pist pas geçmeleriyle gündeme gelen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayılarını ve uçuşları TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Bulut, her yıl ortalama 5 milyon vatandaşın kullandığı Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete girmesiyle tarifeli uçuşlara kapatıldığını belirtti.

Bulut, "'ADA' olan uluslararası havalimanı kodu artık tarih olan, sadece eğitim uçuşları yapılan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 87 yıl süren yolcu taşımacılığı hizmeti, Adanalıların istememesine, iktidar kanadından verilen sözlere rağmen 11 Ağustos'ta son bulmuştur. Bölge halkının kullandığı Çukurova Uluslararası Havalimanı ise son günlerde uçakların pisti pas geçmesiyle ve uçuş iptalleriyle gündeme gelmektedir" ifadeleini kullandı.

"Çukurova Havalimanlarından kaç uçuş gerçekleştirildi?"

Bulut Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"-Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, ay ay belirtilmek üzere kaç uçak Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inememiş, pas geçerek başka havalimanlarına inmiştir? Bu uçuşların yurt içi ve yurt dışı uçuş olarak dağılımı nedir?

-Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçakların inememesinin gerekçesi nedir?

-Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açıldığı günden itibaren önergenin yanıtlandığı tarihe dek kaç uçak seferi iptal edilmiştir? Bu iptallerin yurt içi ve yurt dışı uçuş olarak dağılımı nedir?

-Rotası Çukurova Uluslararası Havalimanı olan kaç uçak seferi iptal edilmiştir? Gerekçesi nedir?

-2021, 2022 ve 2023 yıllarının kasım ve aralık aylarında Adana Şakirpaşa Havalimanı'na inemeyip pas geçen uçak sayısı nedir?

-Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ay ay belirtilmek üzere Çukurova Havalimanlarından kaç uçuş gerçekleştirilmiştir? Bu havalimanından kaç yolcu uçmuştur? Havalimanına kaç yolcu inmiştir? Bu yolcuların iç hat ve dış hat açısından dağılımı nasıldır?

-Şakirpaşa Havalimanına son 1 sene içerisinde ay ay belirtilmek üzere kaç uçuş gerçekleştirilmiştir? Bu havalimanından kaç yolcu uçmuştur? Havalimanına kaç yolcu inmiştir? Bu yolcuların iç hat ve dış hat açısından dağılımı nasıldır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bulut'tan Çukurova Havalimanı Soruları - Son Dakika

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