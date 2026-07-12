Buray Van\'da Konser Verdi

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere gelenler, güvenlik ekiplerince yapılan üst aramasının ardından alana alındı.
Alanı dolduran hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen eserlerini seslendirdi.
Kansere gelen vatandaşların şarkılarına eşlik ettiği Buray, konser sonunda dinleyicileri selamlayarak sahneden ayrıldı.
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