Burdur Altınyayla'da uçurumda mahsur kalan 6 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Koçaş Dağı'nda 3 gündür uçurumda mahsur kalan 6 oğlak, AFAD ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağ kurtarılan oğlaklar sahibine teslim edildi.
BURDUR'un Altınyayla ilçesinde dağda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altınyayla'da bulunan 1759 rakımlı Koçaş Dağı'nda 6 oğlağın 3 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dağa çıkan ekipler yaklaşık 45 metrelik uçurumdaki 6 oğlağı 4 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: DHA
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