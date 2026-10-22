Burdur Askeriye'de 3 büyükbaş hayvan telef oldu, Valilik inceleme başlattı

Burdur Valiliği, 3 büyükbaş hayvanın telef olmasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Askeriye köyünde hayvan ölümlerinin gerçekleştiği yönündeki ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilgili işletmeye intikal ettiği belirtildi.

İşletmede yapılan incelemede 3 hayvanın telef olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, ölen bir hayvana otopsi yapıldığı, hayvanın iç organlarından ve işletmede kullanılan silaj, çayır otu ile fabrika yeminden alınan numunelerin aynı gün Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildiği kaydedildi.

Hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve analiz çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, köyde yapılan sağlık taramasında başka hayvan ölümüne rastlanmadığı, bölgedeki diğer hayvancılık işletmelerinin de yakından takip edildiği ifade edildi.