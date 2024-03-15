Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi

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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında; "23 milyon dolar yani bugünün bedeliyle 700 milyon liradan daha fazla bir borçla devraldığımız Burdur Belediyesi'ni yaptığımız tüm yatırımlarla çağı yakalamış bir belediye olarak borçlarını ödeyip önündeki projelerin gerçekleşmesi için kasasına 125 milyon lira para koymuş bir noktaya getirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da aday tanıtım toplantısına katıldı. Özel'e; CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Başkanı Kadir Koç eşlik etti.

CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, programda şunları söyledi:

"Burdur'umuzun ilçelerinde ve merkezinde, beldelerinde ve en uzak köylerinde yağmurda karda, sıcakta soğukta ülkenin geleceğinden ve çok sevdiği partisinin iktidarından başka hiçbir beklentisi olmadan çalışan partimin emektar üyelerine, adaylarına, örgüt yönetimlerinde sorumluluk alan yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin görevi yaklaşan yerel seçimlerde tüm aday arkadaşlarımızın kazanarak Burdur'umuza hizmet etmesini sağlamaktır. Biz Burdur'da partimizi birinci parti yapacağız."

"HUZURLU VE KONFORLU BİR BURDUR'U YARATACAĞIZ"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, görev yaptığı 10 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan videonun sunumunun ardından şöyle konuştu:

"23 milyon dolar yani bugünün bedeliyle 700 milyon liradan daha fazla bir borçla devraldığımız Burdur Belediyesi'ni yaptığımız tüm yatırımlarla çağı yakalamış bir belediye olarak borçlarını ödeyip önündeki projelerin gerçekleşmesi için kasasına 125 milyon lira para koymuş bir noktaya getirdik.

Atık su sorununu çağdaş çözümlerle bitirdik. Hem gölümüzü temiz deşarjla kirletmekten hem de şehri kötü kokudan kurtarmış olduk. Beraberinde katı atık bertaraf tesisiyle geri dönüşüme katkı sağlamanın yanı sıra 4 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayan bir yapı içme suyunun niteliğini değiştirip niceliğini artırmak için farklı kaynaklara yönelen, yağmur drenaj hatları ile baskın felaketini birçok noktada ortadan kaldıran, tarihlinde ilk defa kreşler, spor salonları, semt pazarları, müzeler, meydanlar yapan, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmuş bir anlayışı da ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıl, yine sizlere sözümüz olan projeleri hayata geçirerek gelişmiş bir kenti, huzurlu ve konforlu bir Burdur'u yaratacağız. Depreme dirençli, risk alanları tespit edilmiş, kentsel dönüşümleri gerekirse kooperatifleşmeyle çözüme kavuşturulan, nefes alan, fırsat sunan güvenli bir şehir yaratmak istiyoruz."