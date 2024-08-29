Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük zaferin 102'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ercengiz mesajında, şunları kaydetti:

"Türk Milleti'nin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan Milli Mücadele; adım adım zafere ulaşmıştır. Türk ordusu işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruzu başlatmıştır.

30 Ağustos aslında bir anlamıyla da yeni genç Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluş tarihidir. 30 Ağustos, 15 Mayıs 1919'da İstanbul açıklarında bindiği Bandırma Vapurunda, gemideki askerin İngiliz-Fransız donanmalarını gösterip 'Paşam bunlar ne olacak?' dediğinde, 'Geldikleri gibi giderler' diyen o Büyük Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdu, işgale gelen bütün emperyalistleri Türkiye'nin topraklarından attığı gündür.

Türk Milleti azimle, inançla ve kararlılıkla, kanının son damlasına kadar vatan toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik ve yorgun düşen Türk Milleti'nin küllerinden yeniden doğarak; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihte yerini almıştır.

Ne mutlu ki, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatan sevgisini ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykıran Türk Milleti, 102 yıldır cumhuriyetle, demokrasiyle, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla nefes almaya devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar, asla başarılı olamayacaklardır.

Büyük zaferin 102'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."