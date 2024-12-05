Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Çocuklarımızı Tarikatların ve Cemaatlerin Eline Bırakmamak Bizim En Büyük Sorumluluğumuz"

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye kreşleri, rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ile çalışanları ve huzuru evi personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaptığı konuşmada kreşlerin önemine değinen Başkan Ercengiz, "Son dönemde tarikatlar ve cemaatler gibi konular sıkça gündeme geliyor. Biz, 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayış, inançlara saygı gösterirken devletin laik yapısını korumayı esas alır. Kreş projelerimizle, çocuklarımızı bu tür yapıların eline bırakmamak için çalışıyoruz. Çocuklarımızı tarikatların ve cemaatlerin eline bırakmamak, onları sevgi dolu, güvenli ortamlarda yetiştirmek bizim en büyük sorumluluğumuz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye kreşleri, rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ve çalışanları ile huzuru evi personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Susamlık Tesislerinde gerçekleşen yemeğe Başkan Ercengiz eşi Hülya Ercengiz, öğretmenler ve personel katıldı.

"İnsanların daha önce hiç alamadığı hizmetleri onlara ulaştırmak bizim asli görevimizdir"

Yemekte konuşan Başkan Ercengiz, belediyelerin artık sadece asfalt döken çöp toplayan kurumlar olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün burada, bir aile sıcaklığında bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz projelerle Burdur halkının hayatına dokunduk. Bugün, aramızdaki çoğu arkadaşımızın bizimle ilk günden beri bu yolculukta olduğunu görmek, bana ailemizin ne kadar büyüdüğünü ve güçlendiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu büyüme sadece belediyemiz için değil, Burdur halkı için de yeni umutlar, yeni iş alanları ve daha fazla istihdam demek. Ancak işimizin en önemli kısmı, bu çabaların halkımıza yansıyan etkileridir. İnsanların daha önce hiç alamadığı ya da eksikliğini hissettiği hizmetleri onlara ulaştırmak bizim asli görevimizdir.

"Çocuklarımızı tarikatların ve cemaatlerin eline bırakmamak bizim en büyük sorumluluğumuz"

Bugün burada iki yeni kreşimizi ve rehabilitasyon merkezimizi hizmete açtık. Bunlar sadece fiziksel yapılar değil, aynı zamanda insanımıza değer veren, hayatlarına kolaylık katan ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlayan projelerdir. Özellikle kreşlerimiz, çocuklarımızın çağdaş bir eğitim almasını, annelerimizin özgürleşmesini ve gençlerimizin Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet değerleriyle büyümesini hedefliyor. Çocuklarımızı tarikatların ve cemaatlerin eline bırakmamak, onları sevgi dolu, güvenli ortamlarda yetiştirmek bizim en büyük sorumluluğumuz.

"Sosyal belediyeciliği esas alan bir hizmet anlayışını benimsemek zorunda"

Belediyecilik anlayışımız yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık belediyeler sadece asfalt döken, çöp toplayan kurumlar değil, insanın hayatına her açıdan dokunan, sosyal belediyeciliği esas alan bir hizmet anlayışını benimsemek zorunda. Biz de bu anlayışla, sosyal demokrat bir belediye olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine bağlı kalarak hizmet ediyoruz. Bu hizmet anlayışımız, devletin eksik kaldığı yerlerde halkımıza yardımcı olmayı ve dayanışma ruhunu yaşatmayı gerektiriyor. Rehabilitasyon merkezimizden huzurevlerimize, kreşlerimizden çeşitli sosyal projelere kadar birçok alanda insanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Elbette, bu projeler ekonomik bir kazanç sağlamak için yapılmıyor. Örneğin, yaşlılarımız için sağladığımız hizmetlerin maliyeti, onların katkılarının çok üzerinde. Ama biz Cumhuriyet'in 'kimsesizlerin kimsesi' olma ilkesinden hareket ediyoruz. Varsın bir bina eksik olsun, yeter ki insanlarımız mutlu olsun.

"Çocuklarımızı bu tür yapıların eline bırakmamak için çalışıyoruz"

Bugün burada bulunan tüm mesai arkadaşlarımın emeklerini ve katkılarını çok değerli buluyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde Burdur'da daha önce hiç yapılmayan işleri başardık. Özellikle Huzurevi personelimizin Pandemi döneminde gösterdiği fedakarlık, rehabilitasyon merkezlerindeki özeniniz, kreşlerimizdeki sevgi dolu yaklaşımlarınız halkımızın gözünden kaçmıyor ve takdir topluyor. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı. Son dönemde tarikatlar ve cemaatler gibi konular sıkça gündeme geliyor. Biz, 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayış, inançlara saygı gösterirken devletin laik yapısını korumayı esas alır. Kreş projelerimizle, çocuklarımızı bu tür yapıların eline bırakmamak için çalışıyoruz. Eğitim sistemindeki eksikleri kapatarak, çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu süreçte yaptığımız işlerin bazı çevreler tarafından eleştirilmesi ya da karalanması bizim yolumuzdan döndürmez.

"Size zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Sizin üzerinize gelebilecek en ufak bir olumsuzlukta bile bizler sorumluluğu üzerimize alıyor, size zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz, büyük bir aileyiz. ve bu aile, Burdur halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edecek. Son olarak, bugün burada hep birlikte oluşturduğumuz bu sıcak ortam için teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin katkıları olmasa bu başarıları elde edemezdik. Hep birlikte daha güzel projelere imza atacağımıza, halkımızın takdirini kazanmaya devam edeceğimize inancım tam. Hepinize bu aile ortamını güçlendirdiğiniz, özverili çalışmalarınızla fark yarattığınız ve Burdur'a değer kattığınız için teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle."