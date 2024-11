Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Atatürk'ü Anma Mesajı

Güncel

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 10 Kasım mesajında, "Atatürkçü düşüncenin rehberliğinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak hepimizin görevidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlüğün, bağımsızlığın ve modern Türkiye'nin simgesi olarak milletimizin gönlünde daima yaşayacak; ilke ve devrimleri ise ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Ercengiz'in Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin büyük lideri, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, minnet, şükran ve özlemle anıyoruz. Atatürk, bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan cesur bir önder, ileri görüşlü bir devrimci ve tüm dünya için barışı savunan evrensel bir liderdir. Savaştan çıkmış, yokluk ve yoksulluk içinde olan bir ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmuş, milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için büyük fedakarlıklarla çalışmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek teşkil eden bir askeri dehadır. Onun liderliği, insanlığa özgürlük, adalet ve barış için ilham olmuş; 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle dünya barışına katkıda bulunmayı vazgeçilmez bir hedef olarak belirlemiştir. Bugün dahi onun bu sözü, dünya barışını koruma adına tüm milletler için yol gösterici bir ilke olarak varlığını sürdürmektedir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyet, onun fikirleriyle yükselmiş, ilke ve inkılaplarıyla geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir' sözüyle bizlere, onu anlamanın, onun ideallerini ve Cumhuriyet değerlerini benimsemenin önemini vurgulamıştır. Bu miras, her koşulda korunmalı ve Atatürkçü düşüncenin rehberliğinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak hepimizin görevidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlüğün, bağımsızlığın ve modern Türkiye'nin simgesi olarak milletimizin gönlünde daima yaşayacak; ilke ve devrimleri ise ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edecektir. Ebediyete intikalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, dünya üzerinde hiçbir lider, Atatürk gibi her geçen gün daha fazla anılmakta, her yeni nesilde yeniden doğmaktadır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."