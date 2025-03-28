Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Ramazan Bayramı Mesajı

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'umuzun daha aydınlık yarınlara ulaşması, hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlar geçirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi; herkesi kucaklayan, hiçbir ayrım gözetmeden hizmeti esas alan bir anlayışla daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ercengiz'in mesajı şu şekilde:

"Hoşgörüyle kucaklaştığımız, birlik ve beraberlik içinde umutla yarınlara baktığımız Ramazan Bayramı'nın, tüm hemşerilerim için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar; kırgınlıkların son bulduğu, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği, sevgi ve barışın hayatımıza yön verdiği özel günlerdir.

Burdur'umuzun daha aydınlık yarınlara ulaşması, hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlar geçirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi; herkesi kucaklayan, hiçbir ayrım gözetmeden hizmeti esas alan bir anlayışla daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemizde birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle, tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini diliyorum."