Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, trafik ve otopark düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehir içi trafik ve otopark düzenlemeleriyle ilgili "Gazi Caddesi ve Adliye Caddesi'ndeki yön çalışmamızı başlatacağız. Düzensiz parklanmanın önüne geçmenin yanı sıra parklanmanın da bir bedeli olduğu noktada belediyemize gelir getirecek bir formülle sizlerin karşısında olacağız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şehir içi trafik ve otopark düzenlemeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz günlerde uzunca bir çalışma yürüttük. Seçim döneminde yurttaşlarımızı gezerken 2014 yılında göreve geldiğimizde Gazi Caddesi tek yönlü çalışmaktaydı. Adliye Caddesi doğu istikametinde gidiyordu. Öğretmenevinden, yani Atatürk Caddesi başlangıcından Gazi Caddesi sonuna kadar doğu istikametine doğru dönüş şeklindeydi. Sizler de biliyorsunuz o süreci; sağa sola parklarla ilgili itirazlar gelmiş ve bu itirazlar neticesinde de mahkeme kararı ile idari mahkemenin kararıyla bu otoparklanma mahkeme tarafından iptal edilmiş. Bu nedenle de yerel yönetim bizden önceki dönemde zorluğa itilmiş ve sağa sola parkların önüne geçilemediği için sokaklarımız adeta otopark haline dönüşmüştü. 2014 yılının başında Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptırdığı bir anketle esnafın yüzde 75'inin çift yönlü trafiği o günlerde istediği bizlere bildirilmişti. Biz bu uygulamaya çift yönlü trafik olarak geri döndük. Zaman ilerledikçe şehrimizdeki araç sayısının artmış olması ve daha öncesindeki yurttaşlarımızın Adliye Caddesi, Namık Kemal Caddesi (eski ismiyle 27 Mayıs), Şehit Akif Altay Caddesi yurttaş güvenliği açısından kaldırımı ve aydınlatmasının yetersiz olması ve bir de dışarıdan gelen konuklarımızın şehir merkezine girdiğinde Pazar caddesine girdiğinde yolunu kaybetmesinden ötürü yoldan bir memnuniyetsizlik vardı. Biz bütün bunları dikkate alarak seçim çalışmalarında yaptırdığımız anketlerde en çok iki şeyin karşımıza çıktığını gördük: Vatandaşın en çok birinci derecede sudan şikayet ettiğini ve ikinci derecede şehir içi trafiği ile ilgili problemler olduğunu anket sonuçlarında görmüş olduk. Seçim sonrasında yine daha önce Pamukkale Üniversitesi'ndeki hocalarımızla yaptığımız çalışmanın senaryo olarak önümüze konan konuları değerlendirdik ve diğer bir senaryoyu değerlendirmek üzere hocalarla kısa bir çalışma etüt yaptık. Sayın Valimizin başkanlığındaki bir toplantıda konuyla ilgili paydaşlarıyla konuyu paylaştık ve bu konu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışma neticesinde önümüzdeki günlerde elbette ki otoparklanma ile ilgili yasal düzenlemeleri büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki ay meclise sunarak bu çalışmalar bittikten sonra Gazi Caddesi ve Adliye Caddesi'ndeki yön çalışmamızı başlatacağız. Ancak daha geniş kapsamlı bir çalışma yaptık bu sefer. Bu yaptığımız çalışma, pazar yerini Hindistan trafiğinden kurtaracak, adeta bir keşmekeşi, adeta kendiliğinden yaratan ve bundan beslenen kaotik yapıyı ortadan kaldıracak bir formülü bu projenin içerisine dahil ederek, Burdur'da parkları yeniden ücretlendirip düzensiz parklanmanın önüne geçmenin yanı sıra parklanmanın da bir bedeli olduğu noktada belediyemize gelir getirecek bir formülle sizlerin karşısında olacağız. Şimdi biliyorsunuz biz bu toplantıları yapıyoruz. Somut sonuçlar ortaya çıkmadan toplumla paylaşmıyoruz. Ancak işte sağdan soldan bir şey duyan siyasi aktörler ön olmak ya da bir işte pozisyon alabilmek için alıyor iki satır sosyal medyasından paylaşıyor. Sonra biz bunları açıkladığımızda 'Biz demedik mi?' Efendim siz demeden önce zaten biz bunları çok çalıştık. Ayrıca siz zaten buralarda varken bunları yapmadığımız için bugünlere kaldığından ötürü biz çalıştık. Yeniden çalıştık. Bu nedenle de biz asıl işimiz rasyonel bir şekilde bilimin ışığında Burdur'umuza en çok ne nasıl faydalı olur onun peşindeyiz. Biz Burdur'umuzu bütün sorunlarını zaten 10 yıldır gece gündüz yatarak, kalkarak, hesap ederek çözüm üretmeye çalışıyoruz ve şükürler olsun bugüne kadar çok önemli bir hata yapmadık. Yurttaşın gönlünden düşecek sıkıntımız olmadı ve buna da özen gösteriyoruz."