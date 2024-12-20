Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi

Geniş Video İzle

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencilerinin talebini geri çevirmedi. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercengiz, hem onların sorularını yanıtladı hem de etkinliğe katkıda bulundu.

20.12.2024 15:35  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencilerinin talebini geri çevirmedi. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercengiz, hem onların sorularını yanıtladı hem de etkinliğe katkıda bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencileriyle, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Öğrencilerin daveti üzerine etkinliğe katılan Başkan Ercengiz, yerli malı kullanımının önemine dikkat çekti.

"Yerli ürünlerin kıymetini bilmeliyiz"

Başkan Ercengiz davet için öğrencilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bütün anneler ve babalar burada, dayanışma içinde sizlere harika bir sofra hazırlamışlar. Yerli Malı Haftası'nın ruhuna uygun olarak, sofrada ev yapımı ürünler ve topraklarımızda yetişen meyveler var. Biz çocukken de masalarımız böyle kurulurdu, ama sizinkiler bizimkilerden daha zengin görünüyor! Annelerimize teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Üretimin değerini ve kıymetini bilmeliyiz. İsraf etmemek çok önemli; hiçbir şeyin çöpe gitmemesi gerekiyor. Çünkü üretim kolay bir süreç değil ve biz kendi kendine yetebilen bir ülke olmalıyız. Ürettiğimizin bize yetmesi, bunun için de ne ürettiğimizi iyi değerlendirip boşa harcamamamız gerekiyor. İsraf kadar mantıksız üretimden de kaçınmalıyız. Yerli Malı Haftası bu yüzden bizim için çok değerli. Yerli ürünlerin kıymetini bilmeliyiz çünkü dışarıdan bir şey almak istediğimizde elimizdeki dövizi harcamak zorunda kalıyoruz. O dövizi ülkemiz için başka şeyler için kullanabiliriz. İşte bu yüzden üretimin kıymetini anlamamız, yerli mallarımızın ne kadar önemli olduğunu kavramamız gerekiyor. Bu amaçla yıllardır bu hafta kutlanıyor ve umuyorum ki bu gelenek hiç değişmez. Yerli malına sahip çıkmak, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi
Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Yerel Yönetim, Yerli Malı, Kültür, Güncel, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika


19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.