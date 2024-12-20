Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu Öğrencilerinin Davetini Geri Çevirmedi

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencilerinin talebini geri çevirmedi. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercengiz, hem onların sorularını yanıtladı hem de etkinliğe katkıda bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehit Akif Altay Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencileriyle, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Öğrencilerin daveti üzerine etkinliğe katılan Başkan Ercengiz, yerli malı kullanımının önemine dikkat çekti.

"Yerli ürünlerin kıymetini bilmeliyiz"

Başkan Ercengiz davet için öğrencilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bütün anneler ve babalar burada, dayanışma içinde sizlere harika bir sofra hazırlamışlar. Yerli Malı Haftası'nın ruhuna uygun olarak, sofrada ev yapımı ürünler ve topraklarımızda yetişen meyveler var. Biz çocukken de masalarımız böyle kurulurdu, ama sizinkiler bizimkilerden daha zengin görünüyor! Annelerimize teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Üretimin değerini ve kıymetini bilmeliyiz. İsraf etmemek çok önemli; hiçbir şeyin çöpe gitmemesi gerekiyor. Çünkü üretim kolay bir süreç değil ve biz kendi kendine yetebilen bir ülke olmalıyız. Ürettiğimizin bize yetmesi, bunun için de ne ürettiğimizi iyi değerlendirip boşa harcamamamız gerekiyor. İsraf kadar mantıksız üretimden de kaçınmalıyız. Yerli Malı Haftası bu yüzden bizim için çok değerli. Yerli ürünlerin kıymetini bilmeliyiz çünkü dışarıdan bir şey almak istediğimizde elimizdeki dövizi harcamak zorunda kalıyoruz. O dövizi ülkemiz için başka şeyler için kullanabiliriz. İşte bu yüzden üretimin kıymetini anlamamız, yerli mallarımızın ne kadar önemli olduğunu kavramamız gerekiyor. Bu amaçla yıllardır bu hafta kutlanıyor ve umuyorum ki bu gelenek hiç değişmez. Yerli malına sahip çıkmak, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."