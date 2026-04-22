Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Tüm Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutluyorum"

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı yılında, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, yayımladığı mesajla kutladı. Ercengiz mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, aziz milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük yolunda en önemli adımlardan birinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışının en güçlü simgesi olmuş; milletimizin iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise geleceğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en güzel göstergesidir. Böylece 23 Nisan, dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olarak tarihe geçmiştir."

Çocuklarımız; yarınlarımızın teminatı, barışın, sevginin ve kardeşliğin en saf temsilcileridir. Onların çağdaş, özgür düşünen, sorumluluk sahibi ve vatan sevgisiyle dolu bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Bilimin ve aklın ışığında yetişen nesiller, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bizlere düşen en önemli görev ise Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak bu kutsal emaneti çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı yılında, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sevgi, barış ve umut dolu bir dünyada birlikte yaşama temennisiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."