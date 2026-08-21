Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, YENİ Parti\'ye katıldı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP'den istifa eden 15 belediye meclis üyesiyle birlikte YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

CHP'den 29 Temmuz'da istifa eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve beraberindeki 15 belediye meclis üyesi, bundan sonraki süreçte YENİ Parti çatısı altında siyaset yapacaklarını duyurdu.

Meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan Ercengiz, YENİ Parti'nin yeni bir anlayışla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, partiye katılma kararlarının gerekçelerini anlattı.

Ercengiz, 29 Temmuz'da CHP'den istifa ettiğini hatırlatarak, "Bizler, halkın umutsuzluğunu, çaresizliğini ve beklentilerini görerek 'Yürüyelim arkadaşlar' diyen ve bu doğrultuda yola çıkan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde YENİ Parti'de, bundan sonraki süreçte yol arkadaşlığımızı ve birlikteliğimizi sürdürmeye karar verdik. Geldiğimiz noktada YENİ Parti'nin, eskinin yenisi değil, yepyeni bir anlayışla Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları kucaklayan, her türlü görüşe, düşünceye ve inanca saygı gösteren, özellikle bütün demokratları tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen bir siyasi anlayış olduğuna inanıyoruz. Kendisini ifade edemeyen, dezavantajlı grupların ve bu ülkenin tüm mazlumlarının sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan, hakça mücadelenin yanında duran bu siyasi yapının bir üyesi ve neferi olmaya karar verdik" diye konuştu.

"KAVGANIN YA DA ÇATIŞMANIN TARAFI OLMAYACAĞIZ"

"Burdur Belediye Başkanı ve meclis üyeleri olarak, Burdur'umuzun ve seçmenimizin bize verdiği yetkiyi, sorumluluğu ve bizden duyduğu beklentiyi karşılayabilmek adına YENİ Parti çatısı altında halkın umudu olmaya söz veriyoruz" diyen şöyle devam etti:

"Bizlerin bireysel çıkarları, gelecek beklentileri ya da kendi yaşamlarımız, bugün yurttaşlarımızın yaşamdan beklentilerinden daha önemli değildir. Vatandaşımızın büyük bir bölümü asgari ücretle veya daha düşük gelirlerle geçinmek zorunda kalırken, gençlerimiz diplomalarıyla iş ararken, emekçimiz aldığı maaşla geçinemezken ve toplumumuzun çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, bizler herhangi bir iç çekişmenin, kavganın ya da çatışmanın tarafı olmayacağız. Bizim tarafımız halktır. Bizim önceliğimiz, vatandaşımızın sorunlarının çözümüdür."

"TÜM DEMOKRATİK BİRİKİMİMİZLE PARTİMİZE KATKI SUNACAĞIZ"

YENİ Parti'nin vatandaşın beklentilerine karşılık verebilecek geniş bir yelpazeyi oluşturması için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Ercengiz, "Var gücümüzle ve sahip olduğumuz tüm demokratik birikimimizle partimize katkı sunacağız. Gerektiğinde de partimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, vatandaşın beklentilerini daha doğru anlayabilmesi için gerekli uyarıları yapmaktan ve katkıyı sunmaktan çekinmeyeceğiz. Biz bugün 15 belediye meclis üyemizle birlikte YENİ Parti saflarında yerimizi alırken, Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden vazgeçmeyen, kendisini demokrasiye inanmış, halkın sorunlarının çözümünde sorumluluk almak isteyen ve bu ülkenin geleceğine katkı sunmak isteyen tüm yurttaşlarımızı da Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz. Bu yeni yolun ülkemize, Burdur'umuza ve tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.