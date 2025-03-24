Burdur Belediyeler Birliği 120 Çöp Konteyneri Dağıttı - Son Dakika
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Burdur Belediyeler Birliği 120 Çöp Konteyneri Dağıttı

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Burdur Belediyeler Birliği, 10 ilçe ve 4 beldeye toplam 120 çöp konteyneri dağıtarak vahşi depolama alanlarında çöp birikimini önlemeyi amaçlıyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, uzun vadeli bir planlama ile çevre dostu projeler hedeflediklerini açıkladı.

24.03.2025 17:17  Güncelleme: 18:28
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(BURDUR)- Burdur Belediyeler Birliği, ilçe belediyelerine 120 çöp konteyneri dağıttı. Belediye Başkanı Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün merkez ilçe hariç olmak üzere, 10 ilçemiz ve 4 beldemiz 120 çöp konteynerine kavuştu. Böylece, vahşi depolama alanlarında çöp birikmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Belki bu rakam şu an için küçük görünebilir, ancak bu konuda uzun vadeli bir planlamamız var. Hayırlı olsun" dedi.

Burdur Belediyeler Birliği, ilçe belediyelere 120 çöp konteyneri dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Belediyeler Birliği Encümeni olarak, bugün Burdur Belediyeler Birliği tarafından temin edilen 120 çöp konteynerini ilçe ve beldelere ulaştırmak üzere bir araya geldik. 2016 yılında başlattığımız Katı Atık Bertaraf Tesisi projemizle amacımız, tüm yerleşim yerlerindeki çöplerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamak, bundan enerji üretmek ve çevre dostu bir projeyi hayata geçirmekti. Bu süreçte, çöplerin düzensiz bir şekilde birikmesini önlemek adına belde ve küçük ilçelerimizde çöp konteyneri ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı karşılamak için Bucak ve Burdur belediyeleri, nüfus oranlarına göre haklarından feragat ederek daha fazla konteynerin ilçe ve beldelerimize ulaştırılmasını sağladı. Bugün de merkez ilçe hariç olmak üzere, 10 ilçemiz ve 4 beldemiz 120 çöp konteynerine kavuştu. Böylece, vahşi depolama alanlarında çöp birikmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Belki bu rakam şu an için küçük görünebilir, ancak bu konuda uzun vadeli bir planlamamız var. Bucak Belediyemizin kendi tesislerinde üreteceği çöp konteynerleri ile sisteme katkı sağlamayı, ayrıca ihtiyaç duyulan konteynerleri satın alarak hem kaynaklarımızı verimli kullanmayı hem de ilçe ve beldelerimizin temizlik altyapısını güçlendirmeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Belediye, Güncel, Burdur, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyeler Birliği 120 Çöp Konteyneri Dağıttı - Son Dakika

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