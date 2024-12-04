Burdur Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne Özel Yemek

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere ve ailelerine yönelik akşam yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün dünya ortalamalarına bakıldığında, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünün engelli bireylerden oluştuğu tahmin ediliyor. Bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, günlük hayata katılımlarını sağlamak ve rehabilite edilmelerine destek olmak çok önemli" dedi.

Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere ve ailelerine yönelik akşam yemeği düzenledi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eşi Hülya Ercengiz, Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin, Kadın Kolları Başkanı, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı, Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, engelliler vatandaşlar ve aileleri ile Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, mücadelesini ve onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Burdur Belediye'mizin engellilere yönelik çok etkin çalışmalarda bulunduğunu bir kez daha fark ettim. Belediye Başkanımızın öncülüğünde ve kentteki arkadaşlarımızın özverili faaliyetleriyle, engelsiz bir şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez de bunun önemli bir kanıtıdır. 3 Aralık, engelli bireylerimizin haklarına ve yaşam koşullarına daha fazla odaklandığımız bir gün olmalı. Başkanımızın da belirttiği gibi, şehrimizin fiziksel yapısıyla her geçen gün daha engelsiz bir kent haline geldiğini görüyoruz. Bunu sadece biz değil, Burdur'a dışarıdan gelen Kent Konseyi Başkanları da dile getiriyor. Bu durum hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bir diğer gurur kaynağımız ise engelli sporcularımızın dünya çapında elde ettikleri başarılar. Futbolda, voleybolda ve diğer birçok branşta kazandıkları şampiyonluklar hepimizi gururlandırıyor. Onları yürekten kutluyor ve buradan kocaman bir alkış gönderiyoruz. Bu başarılar, hepimize ilham oluyor ve çalışmalarımızı daha da artırmamızı sağlıyor. Elbette, konuşmamız gereken sorunlarımız da var. Şehrimizde Engelsiz Danışma Bürosu ve Engelsiz Kafe gibi önemli merkezler kuruldu. Bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler, sorunların çözümüne katkı sağlıyor. Umuyoruz ki, bu çalışmalar artarak devam edecek. Sözlerimi fazla uzatmadan, daha az sorun ve daha çok çözüm bulacağımız 3 Aralıklar dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Belediye Başkanı Ercengiz ise şunları söyledi:

"Geçen yıl 4 Aralık'ta Burdur'u yeniden yönetmek üzere belediye başkan aday adaylığımı açıkladığım gündü. Şimdi düşünüyorum da 3 Aralık'ta hep birlikte akşam yemeğimizi yemişiz ve bu salondan aldığım güçle, bir kez daha Burdur'a hizmet etmek için yola çıkmaya karar vermişim. Sizler de beni yalnız bırakmadınız ve bana bu fırsatı verdiniz. Tabii ki siz bana bu şansı tanırken, bizler de size bazı sözler vermiştik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon merkezi, Burdur'a yakışır bir tesis olarak verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde uzunca bir süredir hizmet veren üç farklı rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin her bir yöneticisine ve çalışanına, verdikleri özverili hizmetler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar, bu şehrin önemli bir ihtiyacını karşılamak için büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Sizler adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"Hedefimiz, engelli bireylerimizin ve ailelerinin 'Bizden sonra ne olacak?' kaygısını giderecek kalıcı yapılar oluşturmak"

Bugün dünya ortalamalarına bakıldığında, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünün engelli bireylerden oluştuğu tahmin ediliyor. Bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, günlük hayata katılımlarını sağlamak ve rehabilite edilmelerine destek olmak çok önemli. Bu merkezler, bu ihtiyaçları karşılamak için yıllardır büyük bir başarıyla hizmet veriyor. Biz de yeni bir rehabilitasyon merkezi açarken, sizlere daha önce gündüz bakımevi sözü vermiştik. Ancak bu sürece destek olan Metin Bey'in önerisiyle burayı rehabilitasyon merkezi olarak hizmete açtık. Kendisi, ileride gündüz bakımevi için de destek sözü verdi. İnşallah bu projemizi de birlikte gerçekleştireceğiz ve engelli bireylerin ailelerini rahatlatacak bu adımı da atmış olacağız. Ayrıca, engelli dostlarımıza başka bir sözümüz daha vardı. Rehabilitasyon merkezinden yararlanan kardeşlerimizin akülü tekerlekli sandalyelerini taşıyabilecek bir asansörlü araca ihtiyaçları olduğunu ilettiler. Bu ihtiyacı karşılamak için gerekli çalışmaları başlattık ve en kısa sürede bu aracı temin edeceğiz. Geride bıraktığımız 11 yıl içinde Burdur'da engelli bireyler için kaldırım düzenlemelerinden danışma merkezlerine, engelsiz kafeden geleneksel eğlencelere kadar birçok somut projeyi hayata geçirdik. Ancak asıl hedefimiz, engelli bireylerimizin ve ailelerinin B'izden sonra ne olacak?' kaygısını giderecek kalıcı yapılar oluşturmak. Bunun sadece belediyenin görevi olmadığını biliyoruz. Milletvekillerimizle bu konuyu ele alarak, Türkiye'de henüz örneği olmayan bir modeli Burdur'a kazandırmak istiyoruz. Bu projeyle ülkemizde engelli bireyler adına doğru bir adım atmayı hedefliyoruz. Kış şartlarına rağmen buraya geldiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca, rehabilitasyon merkezi yöneticilerimizin katkılarıyla ulaşımlarınızın sağlandığını biliyorum."