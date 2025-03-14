Burdur Belediyesi'nden Gönül Sofrası Etkinliği ve Donör Çağrısı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden Gönül Sofrası Etkinliği ve Donör Çağrısı

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Burdur Belediyesi, Gönül Sofrası etkinliğini Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde düzenledi. Başkan Ercengiz, borçlu devraldıkları belediyeyi Türkiye'nin en az borçlu belediyelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Ayrıca, bir vatandaş için karaciğer nakli ihtiyacı nedeniyle donör çağrısında bulundu.

14.03.2025 09:33  Güncelleme: 10:13
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Gönül Sofrası, Atatürk Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kuruldu.

Burdur Belediyesi'nin her ramazanda organize ettiği Gönül Sofrası'nın son durağı Atatürk Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Düzenlenen yemeklere Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz eşi Hülya Ercengiz, CHP Milletvekili İzzet Akbulut, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

" Türkiye'nin en az borcu olan belediyelerden biri haline geldik"

Yemekte konuşan Başkan Ercengiz, birlik beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Biz, 11 yıldır birçok faaliyeti sürdürmeye çalışıyor, kentin temel ihtiyaçlarını karşılamak için alt ve üst yapı çalışmalarımızla Burdur'un sorunlarını ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Borçlu devraldığımız belediyeyi, bugün Türkiye'nin en az borcu olan belediyelerinden biri haline getirdik. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışırken elbette gücümüzün yettiği noktalar var. Ancak biliyoruz ki sizlerin bize verdiği değer ve destek, çalışma azmimizi ve şevkimizi her geçen gün artırıyor. Bu süreçte birlikte yol aldığımız önemli bir ailemiz daha var, muhtarlarımız. Mahallelerin sorunlarını muhtarlarımızla birlikte değerlendiriyor ve çözüm yolları üretiyoruz. Onlar, seçildikleri günden itibaren mahalleleri için en iyisini yapmak isteyen, özverili insanlardır. Demet Muhtarımızla ikinci, Mehmet Abimizle ise üçüncü dönemimiz. Birlikte güzel işlere imza attık.

"Uygun donör bulunana kadar bu çağrımızı sürdüreceğiz"

"Mehmet Çukurca abimiz, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sağlık sorunu yaşadı ve kısa bir hastane tedavisinin ardından karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu kesinleşti. Onun bu zorlu süreci atlatabilmesi için uygun bir donör bulunması gerekiyor. Bu nedenle, B grubu kanı olan ve bağışta bulunabilecek gönüllülerin desteğini bekliyoruz. Önemle belirtmek isterim ki, karaciğer bağışında bulunan bir kişi, en fazla 15 gün içinde normal yaşantısına dönebilir ve sağlığıyla ilgili kalıcı bir değişiklik yaşamaz. Ancak yaptığı bu bağış, belki de bugün tutulmuş oruçtan, kılınmış namazdan, yapılan birçok ibadetten daha kıymetli olacak. Çünkü bir insanın hayata tutunmasına vesile olacak. Bu anlamlı destek için herkesten yardım rica ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan Mehmet Abimiz için bir donör çağrısında bulunacağız. Ben de bu çağrıyı ilk kez buradan yapıyorum. Uygun donör bulunana kadar bu çağrımızı sürdüreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin."

Kaynak: ANKA

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