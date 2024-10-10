Burdur Belediyesi'nden MAKÜ Yerleşkesi'nde Yeni Yol Çalışması - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden MAKÜ Yerleşkesi'nde Yeni Yol Çalışması

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Ercengiz, yapılan yolun 33 bin metrekare alana sahip ve uluslararası standartlarda olduğunu belirtti.

10.10.2024 15:32  Güncelleme: 16:49
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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak, sadece kent merkezinde değil, ihtiyaç olan her yerde çalışmalarımıza katkı sağladığımızı ve piyasa koşullarının çok altında bir maliyetle hizmet edebildiğimizi bir kez daha gösterme fırsatı bulduk" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ'de incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Ercengiz, şunları kaydetti:

"MAKÜ Yerleşkesi içinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtların bulunduğu bölgede bir yol çalışması yapılması gerekiyordu. Bu çalışma için Burdur Belediyesi olarak iş birliği yaptık ve bugün yol yapımını tamamladık. Toplamda yaklaşık 33 bin metrekare alana sahip, 4 kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde duble yol olarak planlanan bu yol, bugün itibarıyla tamamlanmış durumda. Yol, olası bir zorluk durumunda Kurna rampalarındaki sorunlara alternatif bir güzergah sağlayacak nitelikte olup, uluslararası standartlarda Türkiye standartlarının üzerinde bir yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Hem öğrencilerimize hem de üniversite çalışanlarımıza hayırlı olsun. Burdur Belediyesi olarak, sadece kent merkezinde değil, ihtiyaç olan her yerde çalışmalarımıza katkı sağladığımızı ve piyasa koşullarının çok altında bir maliyetle hizmet edebildiğimizi bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Hayırlı olsun, güle güle kullanılsın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden MAKÜ Yerleşkesi'nde Yeni Yol Çalışması - Son Dakika

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