Burdur Bucak'ta orman yangını 4,5 saatte kontrol altına alındı, 4,5 hektar kızılçam zarar gördü
Burdur'un Bucak ilçesinde yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 4,5 hektar ormanın zarar gördüğü açıklandı.
KONTROL ALTINDA
Burdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.30 sıralarında, yetişmiş kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangında yaklaşık 4,5 hektar yetişmiş kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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