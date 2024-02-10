Burdur Bucak'ta Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 6 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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Burdur Bucak'ta Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 6 İş Yeri Zarar Gördü

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangında, Uğur Yıldız'a ait kamyon tamirhanesinde başlayan alevler, çatıdaki havalandırma boşluklarından diğer iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 6 iş yeri zarar gördü.

10.02.2024 11:22
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BURDUR'un Bucak ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 6 iş yeri zarar gördü.

Yangın saat 06.00 sıralarında Sanayi Sitesi 7'nci blokta Uğur Yıldız'a ait kamyon tamirhanesinde meydana geldi. Alevler kısa sürede çatıdaki havalandırma boşluklarından diğer iş yerlerine sıçradı. Sanayi sitesindeki dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın söndürüldü.

Alevlerden 6 iş yeri zarar gördü.

Burdur Bucak\'ta Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 6 İş Yeri Zarar Gördü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Burdur Bucak'ta Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 6 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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