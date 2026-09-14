Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

BURDUR'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Fethiye kara yolu Çendik mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.Ş., yönetimindeki 15 ACJ 923 plakalı otomobil, İ.Y.K. yönetimindeki 15 SD 098 plakalı hafif ticari araç ve R.D. yönetimindeki 15 AR 250 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İ.Y.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,